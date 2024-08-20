鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADRTAK-US的目標價調升至15.79元，幅度約3.01%
鉅亨網新聞中心 2024-08-20 18:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)提出目標價估值：中位數由15.33元上修至15.79元，調升幅度3.01%。其中最高估值18.99元，最低估值13.25元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予Takeda Pharmaceutical Co - ADR評價：積極樂觀9位、保持中立8位、保守悲觀0位。
Takeda Pharmaceutical Co - ADR今(20日)收盤價為14.72元。近5日股價上漲3.01%，標普指數上漲4.94%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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