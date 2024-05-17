宣德今年營收拚歷史新高 海外廠區布局發酵

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-17 19:02

連接器廠宣德 (5457-TW) 今 (17) 日召開法說，董事長蔡鎮隆指出，第一季是營運谷底，後續受惠 TYPE C 全面改款、美系新機種陸續於第二季後發表、新世代連接器，加上墨西哥、越南等海外廠開始貢獻營收，前 4 月營收 58.8 億元已率先創高，年增率 24.3%。

宣德表示，美系重點客戶自去年起，高階行動裝置及筆電平板和周邊設備的 I/O 連接器皆全面進行改款，今年全系列機型跟進，有望擴大公司在此產品上的營運規模，至於工控、網通新客戶也陸續導入，加上低軌衛星營收擴大，今年整體營運將呈現明顯成長態勢。

宣德也提到未來在模組組裝業務的規劃，在新世代連接器部分，除了一般高速連接器的需求外，還有壓縮附加記憶體模組（CAMM）及在毫米波天線模組上的新產品，新產品皆已通過國際晶片大廠認證，毛利率高於公司平均，同時也樂觀看待 AI 帶動各項電子產品規格的提升效應發酵。

各廠區方面，墨西哥新廠 5 月開始貢獻營收，就近供應電動車客戶觸控打件、與低軌衛星各式線材，全年有望貢獻 4 億營收，加上美國政府開始對中國電動車課徵 100% 關稅，墨西哥廠格外具有地緣優勢。

越南廠則是 10 月起交貨電競聲學產品，也配合工控客戶切入當地市場，預計越南廠明年可直接貢獻總營收約 1 成。而台灣組裝廠度過腳踏車產業低潮之後，開始重新接單提升稼動率，宣德表示，今年營運重點在於提升全廠區效率，新廠順利與否將直接連結到財報數字，有信心今年營收衝高。