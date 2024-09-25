聯合再生併鼎日衝維運市場 明年底維運量上看500MW

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-25 17:43

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台灣國際智慧能源週即將於 10 月 2 日開展，聯合再生 (3576-TW) 今 (25) 日率先公布新計畫，預計將以「新團隊、新產品、新事業」的三新策略持續提升競爭力，尤其聯合再生著眼維運市場日漸龐大，也併購鼎日能源，目前維運案場容量約 250MW，預計明年底目標衝上 500MW，翻倍成長。

董事長洪傳獻表示，聯合再生持續在太陽能領域深耕，是業界唯一、連續 12 年獲頒經濟部能源局「金能獎」殊榮的廠商。除了本次展示的全新 TOPCon 模組產品外，近期也延攬多位優秀人才並推動傳承計畫，期望透過新血加入激發公司的新思維與創新潛力。

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聯合再生積極投入研發鈣鈦礦電池，由於其屬於薄膜電池系統，相較矽晶電池有更高的能量轉換效率，與矽晶疊層時能更全面捕捉日照，此次也率先展出台灣首款大尺寸鈣鈦礦矽晶疊層型 TOPCon 太陽能模組。

另一方面，聯合再生本次也推出兼具更高等級防眩光與環境友善外觀的 TOPCon 全黑模組，在保有高效、高可靠性產品特性的同時，應用場景也延伸至機場周遭或棟距很近的建築物等，成為人文時尚與永續投資的最佳選擇，預計明年第二季量產。

聯合再生說，大面積鈣鈦礦矽晶疊層型 TOPCon 太陽能模組轉換效率已提升至 26%，未來目標將朝向 30% 前進，是當前提高單位面積轉換效率的最佳解方，可望成為台灣有限土地資源下的高效解決方案，未來也會積極在台灣及國際市場上開展合作。

另外，聯合再生也積極拓展新事業，上季正式收購全台首間通過德國萊茵 (TÜV) 新版認證的專業維運公司「鼎日能源」，該公司自 2017 年起即專注維運工作，累積多年維運實務及開發經驗，目前維運量約 250MW，今年底預計可達 350MW，明年再進一步成長至 500MW，預計每年將為公司帶來 100MW 的新案場開發成績。

儲能市場方面，聯合再生跨入表後市場，預計將於 2025 年上半年完成表後自建示範案場，並持續開發用電大戶，同時參與台電即時備轉服務，完善全方位再生能源布局，有機會成為新的營收來源。