和潤啟動泰雅部落小學公益專案 深化綠能影響力

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-09 19:09

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和潤企業 (6592-TW) 推動綠能公益行動計畫，攜手旗下子公司和潤電能聯手打造「博屋瑪國小公益太陽能案場」，並將綠能影響力延伸至台中和平泰雅部落，實現能源、教育和文化的三重永續價值，今日公司團隊更到博屋瑪國小，與 Pilin Yapu 比令亞布校長共同啟動文化公益合作。

博屋瑪國小是全台第一所原住民實驗學校，自 2016 年起，在 Pilin Yapu 比令亞布校長的帶領下，開始於校內推動泰雅族實驗教育，強調土地、實踐和永續的概念，結合在地泰雅族耆老、民族工藝師、家長等開設多元文化課程，例如，將泰雅魚叉文化結合自然課，讓孩子們在溪流間射魚的同時瞭解光的折射原理，或是藉由口簧琴製作與演奏，在傳統與樂理間培養孩子們的文化素養。

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和潤企業楊鎧榮協理表示，教育及文化是啟發創新與進步的重要軟實力，第一次聽到同仁報告博屋瑪國小公益專案時，即對學校辦學理念深感認同。

和潤認為，「長期且穩定的支持」是促進文化永續發展的關鍵，在深入瞭解學校需求後，即積極整合本業資源，不但攜手旗下和潤電能打造公益太陽能案場，也將綠色能源轉化為辦學資源、更規劃設置文化教育基金，今年起連續三年捐贈學校 15 萬元來支持推動各項文化課程，成為師生們的堅強後盾。

為讓孩子們從小就對永續能源及淨零議題就有所認識，和潤企業加碼推出「綠電走讀」。

此外，「泰雅日」活動也提供雙邊交流，讓更多人可親身參與了解泰雅文化，以及永續發展和文化傳承的關聯，從而激發社會對綠能和文化保存的重視。