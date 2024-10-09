鉅亨速報 - Factset 最新調查：安賽樂米塔爾(MT-US)EPS預估下修至3.05元，預估目標價為30.69元
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 18:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對安賽樂米塔爾(MT-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.1元下修至3.05元，其中最高估值3.88元，最低估值2.59元，預估目標價為30.69元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.88(3.88)
|5.32
|6.67
|5.96
|最低值
|2.59(2.59)
|3.1
|4.32
|5.96
|平均值
|3.11(3.14)
|4.19
|5.17
|5.96
|中位數
|3.05(3.1)
|4.16
|5.03
|5.96
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|669.52億
|711.43億
|732.49億
|最低值
|607.37億
|580.18億
|607.91億
|平均值
|631.98億
|645.83億
|670.19億
|中位數
|626.25億
|644.20億
|665.87億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.42
|-0.64
|13.53
|10.21
|1.09
|營業收入
|706.15億
|532.70億
|765.71億
|798.44億
|682.75億
詳細資訊請看美股內頁：
安賽樂米塔爾(MT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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