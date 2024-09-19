鉅亨速報 - Factset 最新調查：安賽樂米塔爾(MT-US)EPS預估下修至3.2元，預估目標價為32.80元
鉅亨網新聞中心 2024-09-19 10:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對安賽樂米塔爾(MT-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.3元下修至3.2元，其中最高估值3.88元，最低估值2.5元，預估目標價為32.80元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.88(3.88)
|5.32
|6.67
|5.96
|最低值
|2.5(2.5)
|2.4
|4.32
|5.96
|平均值
|3.25(3.27)
|4.38
|5.26
|5.96
|中位數
|3.2(3.3)
|4.44
|5.03
|5.96
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|669.49億
|711.60億
|724.08億
|最低值
|607.37億
|587.23億
|607.91億
|平均值
|635.92億
|649.14億
|669.79億
|中位數
|634.52億
|652.16億
|667.21億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.42
|-0.64
|13.53
|10.21
|1.09
|營業收入
|706.15億
|532.70億
|765.71億
|798.44億
|682.75億
詳細資訊請看美股內頁：
安賽樂米塔爾(MT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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