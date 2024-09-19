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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：安賽樂米塔爾(MT-US)EPS預估下修至3.2元，預估目標價為32.80元

鉅亨網新聞中心 2024-09-19 10:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對安賽樂米塔爾(MT-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.3元下修至3.2元，其中最高估值3.88元，最低估值2.5元，預估目標價為32.80元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.88(3.88)5.326.675.96
最低值2.5(2.5)2.44.325.96
平均值3.25(3.27)4.385.265.96
中位數3.2(3.3)4.445.035.96

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值669.49億711.60億724.08億
最低值607.37億587.23億607.91億
平均值635.92億649.14億669.79億
中位數634.52億652.16億667.21億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-2.42-0.6413.5310.211.09
營業收入706.15億532.70億765.71億798.44億682.75億

詳細資訊請看美股內頁：
安賽樂米塔爾(MT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMT

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