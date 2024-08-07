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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：安賽樂米塔爾(MT-US)EPS預估下修至3.33元，預估目標價為32.15元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 16:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對安賽樂米塔爾(MT-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.47元下修至3.33元，其中最高估值5.07元，最低估值2.5元，預估目標價為32.15元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值5.07(5.07)6.96.885.96
最低值2.5(2.5)2.44.325.96
平均值3.44(3.45)4.635.325.96
中位數3.33(3.47)4.595.185.96

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值701.04億729.64億733.85億
最低值607.37億587.23億607.91億
平均值640.53億656.71億675.91億
中位數640.68億664.68億683.04億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-2.42-0.6413.5310.211.09
營業收入706.15億532.70億765.71億798.44億682.75億

詳細資訊請看美股內頁：
安賽樂米塔爾(MT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMT

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