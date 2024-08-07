鉅亨速報 - Factset 最新調查：安賽樂米塔爾(MT-US)EPS預估下修至3.33元，預估目標價為32.15元
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 16:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對安賽樂米塔爾(MT-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.47元下修至3.33元，其中最高估值5.07元，最低估值2.5元，預估目標價為32.15元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.07(5.07)
|6.9
|6.88
|5.96
|最低值
|2.5(2.5)
|2.4
|4.32
|5.96
|平均值
|3.44(3.45)
|4.63
|5.32
|5.96
|中位數
|3.33(3.47)
|4.59
|5.18
|5.96
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|701.04億
|729.64億
|733.85億
|最低值
|607.37億
|587.23億
|607.91億
|平均值
|640.53億
|656.71億
|675.91億
|中位數
|640.68億
|664.68億
|683.04億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.42
|-0.64
|13.53
|10.21
|1.09
|營業收入
|706.15億
|532.70億
|765.71億
|798.44億
|682.75億
詳細資訊請看美股內頁：
安賽樂米塔爾(MT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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