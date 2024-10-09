營收速報 - 台積電(2330)9月營收2,518.73億元年增率高達39.6％
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 15:15
今年1-9月累計營收為2.03兆元，累計年增率31.87%。
最新價為1020元，近5日股價上漲3.91%，相關半導體業上漲3.25%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-681 張
- 外資買賣超：-2192 張
- 投信買賣超：+536 張
- 自營商買賣超：+975 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/9
|2,518.73億
|40%
|0%
|24/8
|2,508.66億
|33%
|-2%
|24/7
|2,569.53億
|45%
|24%
|24/6
|2,078.69億
|33%
|-9%
|24/5
|2,296.20億
|30%
|-3%
|24/4
|2,360.21億
|60%
|21%
台積電(2330-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為依客戶之訂單與其提供之產品設計說明，以從事製造與銷售積體電路。以及其他晶圓半導體裝置。提供前述產品之封裝與測試服務、積體電。路之電腦輔助設計技術服務。提供製造光罩及其設計服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
上一篇
下一篇