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鉅亨速報

營收速報 - 萬海(2615)9月營收149.66億元年增率高達81.57％

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 17:15


萬海(2615-TW)今天公告2024年9月營收為新台幣149.66億元，年增率81.57%，月增率-22.88%。

今年1-9月累計營收為1,202.60億元，累計年增率60.18%。

最新價為83元，近5日股價下跌-13.81%，相關航 運 業下跌-7.03%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-27584 張
  • 外資買賣超：-26453 張
  • 投信買賣超：-574 張
  • 自營商買賣超：-557 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/9 149.66億 82% -23%
24/8 194.06億 126% -3%
24/7 201.08億 144% 21%
24/6 166.06億 103% 45%
24/5 114.54億 40% 13%
24/4 101.08億 24% 6%

萬海(2615-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為船舶運送業、船務代理業、其他批發業零售業、船舶及其零件批發業。船舶及其零件零售業、貨櫃集散站經營業、船舶及貨櫃出租業。船舶貨物裝卸承攬業、除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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