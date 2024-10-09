真主黨願跟以色列談停火！高盛：國際油市地緣政治風險溢價本周略微下降
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-09 15:27
國際油價今 (9) 日從昨日挫跌之勢小幅反彈，高盛 (GS-US) 最新指出，在布蘭特原油 (BRENT) 上周隱含波動率和買進選擇權隱含波動率偏差大幅上升後，石油市場的政治風險溢價指標本周略降。
雖然國際油價昨日因真主黨與以色列可能停火而暴跌逾 4%，但高盛仍預估，由於衝突的發展仍存在不確定性，若伊朗生產中斷，布蘭特原油價格最多每桶恐上漲 10 到 20 美元。
截至台灣時間今日下午 2 時 12 分，布蘭特原油期貨最新交易價格為每桶 77.72 美元，上漲 0.7%。
真主黨二把手 Naim Qassem 周二在電視演說中表示，真主黨支持黎巴嫩國會議長 Nabih Berri 為以黎停火而做的政治努力，沒有設定條件，「我們支持柏瑞以停火之名而主導的政治活動，但如果敵人（以色列）繼續戰爭，那將在戰場上決定一切」。
高盛周二 (8 日) 在一份研究報告中指出，在沒有重大干擾的情況下，本季油價可能會持穩於當前水準附近。
高盛表示，買進選擇權隱含波動率偏差上周激升至今年 4 月中旬高點，布蘭特原油隱含波動率今年首度飆升至模型隱含公允價值之上。
該銀行表示：「選擇權市場的定價顯示，油價上漲 20 美元的可能性約為 5%，我們估計，這大致相當於在沒有 OPEC 抵消的情況下，下個月將出現供應中斷半年、每天減少 200 萬桶的情形。」
美國能源情報署 (EIA) 周三 (9 日) 將公佈美國原油庫存官方數據，將清楚顯示上周五 (4 日) 為止的一周美國原油庫存情況。
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