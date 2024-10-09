營收速報 - 冠德(2520)9月營收23.42億元年增率高達26.57％
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 14:15
今年1-9月累計營收為221.61億元，累計年增率59.39%。
最新價為47.3元，近5日股價下跌-0.83%，相關建材營造下跌-1.71%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+537 張
- 外資買賣超：+2066 張
- 投信買賣超：-1508 張
- 自營商買賣超：-21 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/9
|23.42億
|27%
|17%
|24/8
|19.96億
|6%
|-25%
|24/7
|26.65億
|117%
|-39%
|24/6
|43.90億
|249%
|-4%
|24/5
|45.57億
|133%
|226%
|24/4
|13.97億
|14%
|-34%
冠德(2520-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。建築傢具之買賣及進出口貿易業務。接受委託辦理都市更新土地重劃及房屋買賣資訊業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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