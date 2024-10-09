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鉅亨速報

營收速報 - 冠德(2520)9月營收23.42億元年增率高達26.57％

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 14:15


冠德(2520-TW)今天公告2024年9月營收為新台幣23.42億元，年增率26.57%，月增率17.32%。

今年1-9月累計營收為221.61億元，累計年增率59.39%。

最新價為47.3元，近5日股價下跌-0.83%，相關建材營造下跌-1.71%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+537 張
  • 外資買賣超：+2066 張
  • 投信買賣超：-1508 張
  • 自營商買賣超：-21 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/9 23.42億 27% 17%
24/8 19.96億 6% -25%
24/7 26.65億 117% -39%
24/6 43.90億 249% -4%
24/5 45.57億 133% 226%
24/4 13.97億 14% -34%

冠德(2520-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。建築傢具之買賣及進出口貿易業務。接受委託辦理都市更新土地重劃及房屋買賣資訊業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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