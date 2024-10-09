營收速報 - 力肯(1570)9月營收5,494萬元年增率高達173.39％
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 14:15
今年1-9月累計營收為5.77億元，累計年增率88.44%。
最新價為29.4元，近5日股價下跌-0.17%，相關電機機械股價指數下跌-1.53%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+46 張
- 外資買賣超：+46 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/9
|5,494萬
|173%
|-10%
|24/8
|6,092萬
|214%
|-41%
|24/7
|1.04億
|235%
|31%
|24/6
|7,927萬
|173%
|-25%
|24/5
|1.05億
|332%
|37%
|24/4
|7,686萬
|68%
|122%
力肯(1570-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為各種氣動工具、手動工具、電動工具、機械等製造加工買賣。各種雜貨買賣。有關前二項業務之進出口貿易。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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