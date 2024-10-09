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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：智伸科(4551-TW)EPS預估上修至6.92元，預估目標價為140.5元

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 14:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對智伸科(4551-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.86元上修至6.92元，其中最高估值7.38元，最低估值6.4元，預估目標價為140.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值7.38(7.38)9.2910.2
最低值6.4(6.27)7.559.31
平均值6.93(6.85)8.419.75
中位數6.92(6.86)8.549.75

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值8,112,0009,330,00010,273,000
最低值7,816,0008,674,1809,632,610
平均值7,941,0909,036,0309,952,800
中位數7,968,0009,003,0009,952,800

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.4712.210.477.19
營業收入
(單位：新台幣千元)		7,121,8249,235,1838,814,0677,160,275

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4551/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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