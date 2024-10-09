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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：國巨(2327-TW)EPS預估上修至43.71元，預估目標價為748.27元

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 14:10


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對國巨(2327-TW)做出2024年EPS預估：中位數由43.11元上修至43.71元，其中最高估值51.76元，最低估值35.97元，預估目標價為748.27元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值51.76(51.76)60.1862.94
最低值35.97(35.97)43.7149.79
平均值44.67(44.36)51.4255.52
中位數43.71(43.11)50.4753.85

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值126,314,480143,145,000153,273,000
最低值122,193,550133,304,000139,733,000
平均值124,326,730137,530,880147,713,610
中位數124,300,500137,902,500149,427,820

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS41.844.2246.4627.58
營業收入
(單位：新台幣千元)		107,609,336121,086,925106,539,36067,672,108

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2327/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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