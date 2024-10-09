營收速報 - 威盛(2388)9月營收26.49億元年增率高達166.86％
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 14:15
今年1-9月累計營收為104.08億元，累計年增率23.41%。
最新價為133.5元，近5日股價上漲0.75%，相關半導體業上漲3.25%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-11359 張
- 外資買賣超：-12044 張
- 投信買賣超：-1256 張
- 自營商買賣超：+1941 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/9
|26.49億
|167%
|44%
|24/8
|18.36億
|70%
|129%
|24/7
|8.03億
|-32%
|-21%
|24/4
|12.18億
|21%
|52%
|24/3
|8.00億
|4%
|38%
|24/2
|5.79億
|-20%
|-26%
威盛(2388-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為設計、製造、測試、銷售積體電路、半導體記憶零件組等。電腦軟體程式設計、銷售、測試及電腦資料處理。前各項產品之代理及進出口貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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