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鉅亨速報

營收速報 - 威盛(2388)9月營收26.49億元年增率高達166.86％

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 14:15


威盛(2388-TW)今天公告2024年9月營收為新台幣26.49億元，年增率166.86%，月增率44.32%。

今年1-9月累計營收為104.08億元，累計年增率23.41%。

最新價為133.5元，近5日股價上漲0.75%，相關半導體業上漲3.25%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-11359 張
  • 外資買賣超：-12044 張
  • 投信買賣超：-1256 張
  • 自營商買賣超：+1941 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/9 26.49億 167% 44%
24/8 18.36億 70% 129%
24/7 8.03億 -32% -21%
24/4 12.18億 21% 52%
24/3 8.00億 4% 38%
24/2 5.79億 -20% -26%

威盛(2388-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為設計、製造、測試、銷售積體電路、半導體記憶零件組等。電腦軟體程式設計、銷售、測試及電腦資料處理。前各項產品之代理及進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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