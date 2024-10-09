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鉅亨速報

營收速報 - 群益期(6024)9月營收2.30億元年增率高達35.1％

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 11:15


群益期(6024-TW)今天公告2024年9月營收為新台幣2.30億元，年增率35.1%，月增率-23.96%。

今年1-9月累計營收為20.19億元，累計年增率20.71%。

最新價為55.4元，近5日股價下跌-1.76%，相關金融保險下跌-0.04%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-84 張
  • 外資買賣超：-62 張
  • 投信買賣超：-23 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/9 2.30億 35% -24%
24/8 3.03億 -24% 10%
24/7 2.74億 51% 83%
24/6 1.50億 4% -29%
24/5 2.10億 87% -26%
24/4 2.85億 102% 28%

群益期(6024-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為期貨經紀、自營業務、期貨顧問事業、期貨經理事業。證券交易輔助人、證券投資顧問事業、證券業(自營)、槓桿交易商。其他經主管機關核准之項目。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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