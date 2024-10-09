營收速報 - 群益期(6024)9月營收2.30億元年增率高達35.1％
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 11:15
今年1-9月累計營收為20.19億元，累計年增率20.71%。
最新價為55.4元，近5日股價下跌-1.76%，相關金融保險下跌-0.04%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-84 張
- 外資買賣超：-62 張
- 投信買賣超：-23 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/9
|2.30億
|35%
|-24%
|24/8
|3.03億
|-24%
|10%
|24/7
|2.74億
|51%
|83%
|24/6
|1.50億
|4%
|-29%
|24/5
|2.10億
|87%
|-26%
|24/4
|2.85億
|102%
|28%
群益期(6024-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為期貨經紀、自營業務、期貨顧問事業、期貨經理事業。證券交易輔助人、證券投資顧問事業、證券業(自營)、槓桿交易商。其他經主管機關核准之項目。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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