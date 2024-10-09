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鉅亨速報

營收速報 - 華建(2530)9月營收4.02億元年增率高達54984.52％

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 11:15


華建(2530-TW)今天公告2024年9月營收為新台幣4.02億元，年增率54984.52%，月增率-27.95%。

今年1-9月累計營收為45.58億元，累計年增率48587.53%。

最新價為38.8元，近5日股價下跌-3.16%，相關建材營造下跌-1.71%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+54 張
  • 外資買賣超：+46 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+8 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/9 4.02億 54985% -28%
24/8 5.58億 76454% -46%
24/7 10.40億 144776% -33%
24/6 15.52億 107426% 1056%
24/5 1.34億 16662% 20%
24/4 1.12億 10547% -74%

華建(2530-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓出租出售業務。委託營造廠商興建國民住宅出租出售業務。房屋租售之介紹業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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