營收速報 - 華建(2530)9月營收4.02億元年增率高達54984.52％
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 11:15
今年1-9月累計營收為45.58億元，累計年增率48587.53%。
最新價為38.8元，近5日股價下跌-3.16%，相關建材營造下跌-1.71%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+54 張
- 外資買賣超：+46 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+8 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/9
|4.02億
|54985%
|-28%
|24/8
|5.58億
|76454%
|-46%
|24/7
|10.40億
|144776%
|-33%
|24/6
|15.52億
|107426%
|1056%
|24/5
|1.34億
|16662%
|20%
|24/4
|1.12億
|10547%
|-74%
華建(2530-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓出租出售業務。委託營造廠商興建國民住宅出租出售業務。房屋租售之介紹業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
上一篇
下一篇