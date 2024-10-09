營收速報 - 國光生(4142)9月營收3.41億元年增率高達43.71％
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 11:15
今年1-9月累計營收為10.12億元，累計年增率-17.43%。
最新價為26.65元，近5日股價下跌-2.38%，相關生技醫療下跌-0.76%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-514 張
- 外資買賣超：-470 張
- 投信買賣超：+1 張
- 自營商買賣超：-45 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/9
|3.41億
|44%
|83%
|24/8
|1.86億
|-70%
|-48%
|24/7
|3.61億
|225%
|403%
|24/6
|7,175萬
|90%
|5095%
|24/5
|138萬
|-31%
|-79%
|24/4
|667萬
|-84%
|-80%
國光生(4142-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為血清、疫苗、檢驗試劑、生物製劑及其菌液、原料等之加工製造買賣。有關西藥、動物用藥品、化學品及飼料添加物等之加工製造買賣。前各項產品之進出口貿易與代理。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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