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鉅亨速報

營收速報 - 國光生(4142)9月營收3.41億元年增率高達43.71％

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 11:15


國光生(4142-TW)今天公告2024年9月營收為新台幣3.41億元，年增率43.71%，月增率83.2%。

今年1-9月累計營收為10.12億元，累計年增率-17.43%。

最新價為26.65元，近5日股價下跌-2.38%，相關生技醫療下跌-0.76%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-514 張
  • 外資買賣超：-470 張
  • 投信買賣超：+1 張
  • 自營商買賣超：-45 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/9 3.41億 44% 83%
24/8 1.86億 -70% -48%
24/7 3.61億 225% 403%
24/6 7,175萬 90% 5095%
24/5 138萬 -31% -79%
24/4 667萬 -84% -80%

國光生(4142-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為血清、疫苗、檢驗試劑、生物製劑及其菌液、原料等之加工製造買賣。有關西藥、動物用藥品、化學品及飼料添加物等之加工製造買賣。前各項產品之進出口貿易與代理。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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