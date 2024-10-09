營收速報 - 大飲(1213)9月營收1,843萬元年增率高達410.55％
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 10:15
今年1-9月累計營收為1.39億元，累計年增率28.25%。
最新價為11.95元，近5日股價上漲0.83%，相關食品工業下跌-1.62%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-13 張
- 外資買賣超：-13 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/9
|1,843萬
|411%
|-29%
|24/8
|2,590萬
|2695%
|32%
|24/7
|1,956萬
|6686%
|59%
|24/6
|1,229萬
|594%
|-25%
|24/5
|1,643萬
|25%
|32%
|24/4
|1,248萬
|-25%
|57%
大飲(1213-TW) 所屬產業為食品工業，主要業務為製造蘋果汽水礦泉水及各種汽水飲料等之批發。經銷各國及國內有關飲料之產品副產品加工產品。百貨批發。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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