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鉅亨速報

營收速報 - 大飲(1213)9月營收1,843萬元年增率高達410.55％

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 10:15


大飲(1213-TW)今天公告2024年9月營收為新台幣1,843萬元，年增率410.55%，月增率-28.84%。

今年1-9月累計營收為1.39億元，累計年增率28.25%。

最新價為11.95元，近5日股價上漲0.83%，相關食品工業下跌-1.62%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-13 張
  • 外資買賣超：-13 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/9 1,843萬 411% -29%
24/8 2,590萬 2695% 32%
24/7 1,956萬 6686% 59%
24/6 1,229萬 594% -25%
24/5 1,643萬 25% 32%
24/4 1,248萬 -25% 57%

大飲(1213-TW) 所屬產業為食品工業，主要業務為製造蘋果汽水礦泉水及各種汽水飲料等之批發。經銷各國及國內有關飲料之產品副產品加工產品。百貨批發。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報9月營收大飲

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