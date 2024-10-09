〈焦點股〉AI伺服器助攻 電子五哥營收陸續報佳音 股價同歡

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-09 11:20

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英業達 (2356-TW) 、廣達 (2382-TW) 受惠 AI 伺服器助攻，帶動 9 月、第三季營收雙雙寫下新高紀錄，激勵今 (9) 日股價開高走高，價量齊揚，早盤漲幅均在半根停板左右。

英業達早盤以 43 元開高走高，盤中最高漲至 45.4 元，漲逾半根停板，截至上午 10 點 10 分，股價暫報 45 元，漲幅 6.64%，站回 5 日線及月線，且成交爆量超過 3.8 萬張。至於三大法人近日籌碼動向，三大法人連續 3 個交易日呈現賣超，合計賣超 2.3 萬張。

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英業達 9 月營收 562.54 億元，月增 8.1%，年增 18.4%；第三季營收 1638.51 億元，季增 6.22%，年增 20.61%；累計今年前三季營收 4484.8 億元，年增 15.98%。

英業達表示，第三季為伺服器出貨高峰，不過因季節性因素，多集中在第二季與第三季，加上新晶片往後推遲，因此預期第四季營收將有個位數下修，但全年仍有望成長 20%。此外，第四季伺服器下修主因為中系客戶拉貨進入尾聲，需求稍微減緩，企業型伺服器較為持平，不過美系客戶 AI 伺服器需求仍持續成長。

董事長葉力誠先前也指出，目前英業達全力發展 AI 相關產品，聚焦筆電與伺服器產品，且目前觀察這兩項產品今年表現不錯，希望動能可以延續至 2025 年。