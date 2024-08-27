東科-KY年耳機業務下半年續旺 布局高端音響、助聽器再添動能

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-27 19:50

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音響廠東科 - KY(5225-TW) 今 (27) 日舉行法說會，由於耳機業務表現突出，年成長近一倍，上半年業績亮眼，並看好下半年發展，執行董事張東一表示，目前公司還布局高端市場、助聽器，有望為公司營運帶來新動能。

張東一透露，公司明年韓系客戶訂單可望大幅增加。雖然日系客戶今年成長較小，但預期明年將會有更多貢獻，相比之下，陸系客戶因主要兩家客戶缺乏新產品，表現相對疲軟。

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產品開發方面，張東一表示，東科 - KY 聚焦於高附加價值產品。公司推廣支援 HDMI 與 eARC 技術的產品，以提升音質與使用體驗；並積極開拓高端音響市場，已與歐洲知名高端音響品牌合作，

張東一補充，東科 - KY 也與美國零售業龍頭合作開發頭戴式耳機，並進軍專業音響市場，產品線涵蓋電吉他音箱、DJ 設備和錄音室監聽設備；公司也布局環保音響產品，包括可重複利用的串流音響系統和使用環保材質的喇叭。公司還開發了創新的相框喇叭，獲得市場好評。

另外，東科 - KY 已取得 ISO 13485 醫療器材生產認證，開始生產輔聽器產品。這項認證使東科 - KY 的產品可以被稱為助聽器，為公司開闢了新的市場機會。