〈新光金股臨會〉新新併闖關！出席率破8成 魏寶生與林伯翰握手交談

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-09 10:25

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新光金 (2888-TW) 臨時股東會今 (9) 日上午登場，一早即湧現親自出席的股東排隊進場及領取紀念品「200 元禮物卡」，根據現場公告，總出席率突破 8 成，達 81.57%，股東參與相當踴躍；值得注意的是，新光金董事長魏寶生及新光人壽副董事長洪士琪進場後，遇到反對合併的大股東林伯翰，不僅上前握手致意，更進行短暫交談。

根據新光金股臨會現場公告，普通股發行股數 175 億 3653 萬 151 股，親自出席股數 70 億 9669 萬 2473 股，以電子投票股數 38 億 7874 萬 6354 股，委託出席股東 72 億 713 萬 2610 股，總出席股數 143 億 382 萬 5083 股，換算出席率 81.57%。

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新光金此次股臨會將討論與台新金的合意併購案，日前雙方已敲定提高換股比例，從 1 股新光金換 0.6022 股台新金，大幅調高至 1 股新光金換 0.672 股，另加 0.175 股辛種特別股，今天投票表決狀況引起市場高度關注。

新光金 (2888-TW) 臨時股東會今 (9) 日上午登場，一早即湧現親自出席的股東排隊進場及領取紀念品「200 元禮物卡」。(鉅亨網記者陳于晴攝)

新光金股臨會上，有股東發言關切新新併違反金金分離、利益迴避問題，對此，魏寶生回應，這其實是兼差的性質，自已於去年 6/25 加入新光人壽後，就辭掉原有職務，並報主管機關獲核准，其他成員也是，此外，今年 7/1 也開始兼任新光金董事長一職，他不認為這是一個問題。