search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：發現金融服務(DFS-US)EPS預估上修至10.78元，預估目標價為139.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 16:15

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對發現金融服務(DFS-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.52元上修至10.78元，其中最高估值12.94元，最低估值9.18元，預估目標價為139.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值12.94(12.94)14.7517.22
最低值9.18(9.18)9.7513
平均值10.81(10.63)12.9315.06
中位數10.78(10.52)12.9115.1

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值171.78億174.78億182.63億
最低值165.32億159.39億165.26億
平均值168.45億167.02億174.05億
中位數168.70億167.17億176.16億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS9.083.6017.8315.5011.26
營業收入139.90億129.53億127.98億152.02億206.06億

詳細資訊請看美股內頁：
發現金融服務(DFS-US)

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDFS

相關行情

台股首頁我要存股
發現金融服務128.86-0.02%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty