鉅亨速報 - Factset 最新調查：發現金融服務(DFS-US)EPS預估上修至10.78元，預估目標價為139.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 16:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對發現金融服務(DFS-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.52元上修至10.78元，其中最高估值12.94元，最低估值9.18元，預估目標價為139.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|12.94(12.94)
|14.75
|17.22
|最低值
|9.18(9.18)
|9.75
|13
|平均值
|10.81(10.63)
|12.93
|15.06
|中位數
|10.78(10.52)
|12.91
|15.1
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|171.78億
|174.78億
|182.63億
|最低值
|165.32億
|159.39億
|165.26億
|平均值
|168.45億
|167.02億
|174.05億
|中位數
|168.70億
|167.17億
|176.16億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|9.08
|3.60
|17.83
|15.50
|11.26
|營業收入
|139.90億
|129.53億
|127.98億
|152.02億
|206.06億
詳細資訊請看美股內頁：
發現金融服務(DFS-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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