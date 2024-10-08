營收速報 - 建榮(5340)9月營收1.81億元年增率高達55.57％
鉅亨網新聞中心 2024-10-08 17:15
今年1-9月累計營收為14.38億元，累計年增率71.69%。
最新價為49.7元，近5日股價下跌-1.56%，相關電子零組件類指數上漲1.18%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+175 張
- 外資買賣超：+119 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+56 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/9
|1.81億
|56%
|-7%
|24/8
|1.96億
|77%
|12%
|24/7
|1.74億
|113%
|15%
|24/6
|1.52億
|84%
|-0%
|24/5
|1.52億
|74%
|2%
|24/4
|1.49億
|91%
|-13%
建榮(5340-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路基層板、玻璃布之製造加工、買賣業務。前項有關之原材料、零配組件、製成品之製造加工買賣業務。前項有關產品之進出口及國內外廠商有關產品之代理經銷投標報價。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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