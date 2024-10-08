search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 技嘉(2376)9月營收267.36億元年增率高達64.31％

鉅亨網新聞中心 2024-10-08 17:15


技嘉(2376-TW)今天公告2024年9月營收為新台幣267.36億元，年增率64.31%，月增率8.41%。

今年1-9月累計營收為1,995.20億元，累計年增率118.37%。

最新價為265元，近5日股價上漲3.68%，相關電腦週邊上漲1.26%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+384 張
  • 外資買賣超：-616 張
  • 投信買賣超：+474 張
  • 自營商買賣超：+526 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/9 267.36億 64% 8%
24/6 229.32億 138% 2%
24/5 224.77億 137% -21%
24/4 285.24億 291% 18%
24/3 242.53億 149% 74%
24/2 139.69億 38% -17%

技嘉(2376-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦硬體及其零件之製造加工及買賣。電腦系統週邊設備(包括軟體)之製造加工及買賣。前項有關商品進口及代理國內外廠商之投標報價及經營業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收技嘉

相關行情

台股首頁我要存股
技嘉265-1.12%
美元/台幣32.220.28%

延伸閱讀


Empty