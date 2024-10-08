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鉅亨速報

營收速報 - 港建(3093)9月營收2.16億元年增率高達364.47％

鉅亨網新聞中心 2024-10-08 17:15


港建(3093-TW)今天公告2024年9月營收為新台幣2.16億元，年增率364.47%，月增率123.9%。

今年1-9月累計營收為8.40億元，累計年增率-39.94%。

最新價為27元，近5日股價下跌-0.55%，相關其他電子類指數上漲4.27%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-18 張
  • 外資買賣超：-18 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/9 2.16億 364% 124%
24/8 9,653萬 -24% 23%
24/7 7,875萬 -56% 41%
24/6 5,604萬 -64% -45%
24/5 1.02億 -62% 22%
24/4 8,304萬 -39% 19%

港建(3093-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為印刷電路板設備之銷售代理及售後服務。半導體封裝及電子組裝設備之銷售代理及售後服務。CD-R/DVD設備之銷售代理及售後服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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