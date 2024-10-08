營收速報 - 港建(3093)9月營收2.16億元年增率高達364.47％
鉅亨網新聞中心 2024-10-08 17:15
今年1-9月累計營收為8.40億元，累計年增率-39.94%。
最新價為27元，近5日股價下跌-0.55%，相關其他電子類指數上漲4.27%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-18 張
- 外資買賣超：-18 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/9
|2.16億
|364%
|124%
|24/8
|9,653萬
|-24%
|23%
|24/7
|7,875萬
|-56%
|41%
|24/6
|5,604萬
|-64%
|-45%
|24/5
|1.02億
|-62%
|22%
|24/4
|8,304萬
|-39%
|19%
港建(3093-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為印刷電路板設備之銷售代理及售後服務。半導體封裝及電子組裝設備之銷售代理及售後服務。CD-R/DVD設備之銷售代理及售後服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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