營收速報 - 宏璟(2527)9月營收1.52億元年增率高達457.98％
鉅亨網新聞中心 2024-10-08 17:15
今年1-9月累計營收為15.78億元，累計年增率-26.08%。
最新價為34.05元，近5日股價上漲5.7%，相關建材營造下跌-1.88%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-10 張
- 外資買賣超：+16 張
- 投信買賣超：-15 張
- 自營商買賣超：-11 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/9
|1.52億
|458%
|-58%
|24/8
|3.61億
|-79%
|104%
|24/7
|1.77億
|82%
|-11%
|24/6
|1.98億
|375%
|145%
|24/5
|8,096萬
|147%
|-55%
|24/4
|1.80億
|22%
|38%
宏璟(2527-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。買賣各種建材及進出口業務。室內設計裝潢工程(營造業除外)。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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