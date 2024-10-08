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鉅亨速報

營收速報 - 宏璟(2527)9月營收1.52億元年增率高達457.98％

鉅亨網新聞中心 2024-10-08 17:15


宏璟(2527-TW)今天公告2024年9月營收為新台幣1.52億元，年增率457.98%，月增率-57.98%。

今年1-9月累計營收為15.78億元，累計年增率-26.08%。

最新價為34.05元，近5日股價上漲5.7%，相關建材營造下跌-1.88%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-10 張
  • 外資買賣超：+16 張
  • 投信買賣超：-15 張
  • 自營商買賣超：-11 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/9 1.52億 458% -58%
24/8 3.61億 -79% 104%
24/7 1.77億 82% -11%
24/6 1.98億 375% 145%
24/5 8,096萬 147% -55%
24/4 1.80億 22% 38%

宏璟(2527-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。買賣各種建材及進出口業務。室內設計裝潢工程(營造業除外)。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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