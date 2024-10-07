三大法人買超 94.65億元 外資砸110億加碼台積電逾萬張

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-07 17:14

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台北股市今 (7) 日由台積電 (2330-TW) 強漲領軍，加上權值股將士用命，終場大盤以上漲 399.85 點，或 1.79%，收在 22702.56 點，站上所有均線，成交值 3769.14 億元；三大法人合計買超 94.65 億元；外資今天砸下 109.8 億元買超台積電逾 1 萬張

10 月 7 日三大法人動向，外資買超 17.46 億元；自營商買超 32.39 億元；投信買超 44.8 億元；三大法人合計買超 94.65 億元。在期貨交易市場方面，外資今天交易口數淨額爲空單 4982 口，累計未平倉合約口數淨額爲 42146 口 。

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同時，今天新台幣兌美元匯率以 32.131 元作收、貶值 1.68 角，成交金額 18.08 億美元。上午新台幣以 32.040 元開出，盤中最高 32.040 元，最低 32.204 元。

外資今天在集中市場買超較多的個股爲，新光金、開發金、中鋼、台積電、國泰金、中工、中信金、昇陽半導體、金寶、泰金寶 - DR；外資今天在集中市場賣超較多的個股爲，台新金、中石化、鴻海、聯電、群創、英業達、宏碁、第一金、陽明、玉山金。

投信今天在集中市場買超較多的個股爲，聯電、中信金、鴻海、國票金、台灣大、永豐金、兆豐金、元大金、統一、日月光投控；投信今天在集中市場賣超較多的個股爲，華通、台達電、萬海、欣興、達麗、微星、陽明、全新、南亞科、臻鼎 - KY。

自營商今天在集中市場買超較多的個股爲，台積電、新光金、鴻海、永豐金、元大金、兆豐金、國泰金、宏達電、陽明、台新；自營商今天在集中市場以賣超 ETF 居多、力賣超較多的個股爲，艾廸森、開發金。