營收速報 - 瑞軒(2489)9月營收24.62億元年增率高達35.19％
鉅亨網新聞中心 2024-10-07 19:15
今年1-9月累計營收為176.53億元，累計年增率45.84%。
最新價為21.25元，近5日股價下跌-3.41%，相關光 電 業上漲0.95%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-6824 張
- 外資買賣超：-6296 張
- 投信買賣超：+17 張
- 自營商買賣超：-545 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/9
|24.62億
|35%
|-6%
|24/8
|26.22億
|49%
|12%
|24/7
|23.46億
|71%
|7%
|24/6
|21.92億
|70%
|16%
|24/5
|18.86億
|33%
|5%
|24/4
|18.02億
|63%
|9%
瑞軒(2489-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為TFT-LCD液晶顯示器之設計、製造與銷售。LCD TV之設計、製造與銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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