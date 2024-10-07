search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 瑞軒(2489)9月營收24.62億元年增率高達35.19％

鉅亨網新聞中心 2024-10-07 19:15


瑞軒(2489-TW)今天公告2024年9月營收為新台幣24.62億元，年增率35.19%，月增率-6.12%。

今年1-9月累計營收為176.53億元，累計年增率45.84%。

最新價為21.25元，近5日股價下跌-3.41%，相關光 電 業上漲0.95%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-6824 張
  • 外資買賣超：-6296 張
  • 投信買賣超：+17 張
  • 自營商買賣超：-545 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/9 24.62億 35% -6%
24/8 26.22億 49% 12%
24/7 23.46億 71% 7%
24/6 21.92億 70% 16%
24/5 18.86億 33% 5%
24/4 18.02億 63% 9%

瑞軒(2489-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為TFT-LCD液晶顯示器之設計、製造與銷售。LCD TV之設計、製造與銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收瑞軒

相關行情

台股首頁我要存股
瑞軒21.252.66%
美元/台幣32.1310.53%

延伸閱讀


Empty