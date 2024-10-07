【總經觀點】日本新首相上任，對日本經濟造成什麼影響？

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日本自民黨新總裁於 10 月 1 日在眾院全體會議首相指名選舉中，當選第 102 任首相，由 67 歲的石破茂出任日本新首相。石破茂於 1986 年首次當選眾議員，開始了他的政治生涯，迄今共當選 12 次，是為資深政治家，其中這也是他第 5 度挑戰自民黨總裁選舉，終於在最後這次成功挑戰成功。