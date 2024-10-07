【總經觀點】日本新首相上任，對日本經濟造成什麼影響？
鉅亨研報 2024-10-07 13:24
一、上週盤勢與本週大事
上週中國、香港股市谷底反彈，主要受到中國人行降息降準與鼓勵上市公司回購股份等措施而激勵，帶動股市大反彈。台灣方面則受到兩天颱風假期，休市兩天，股市短期漲多拉回，並於區間震盪，靜待本週公告 CPI 數據。
二、日本首相改選
日本自民黨新總裁於 10 月 1 日在眾院全體會議首相指名選舉中，當選第 102 任首相，由 67 歲的石破茂出任日本新首相。石破茂於 1986 年首次當選眾議員，開始了他的政治生涯，迄今共當選 12 次，是為資深政治家，其中這也是他第 5 度挑戰自民黨總裁選舉，終於在最後這次成功挑戰成功。
三、新內閣對貨幣政策的看法
石破茂多次公開表達支持日本央行的貨幣政策正常化，傾向於緊縮貨幣與日元升值。在勝選後的記者會上，石破茂強調要戰勝通貨緊縮，推動薪資成長，同時暗示不會阻止利率近一步上漲，展現立場相當鷹派。在當選隔日市場也預期未來日圓強勢，日圓大漲，同時帶動日股重挫，甚至一度觸發熔斷。
上週三日本首相向外界說明，自己並未就利率政策向日本央行施壓，並且贊同日本央行總裁植田和男的政策，由經濟數據與專業來評估市場和經濟現況以決定貨幣政策。
四、新內閣對經濟與財政政策的看法
在經濟政策上，大致上遵循岸田文雄的經濟政策，並針對…… 觀看完整內容請至豐雲學堂
五、新內閣對日股與日圓看法
六、分析與週策略
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