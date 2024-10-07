search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

【總經觀點】日本新首相上任，對日本經濟造成什麼影響？

鉅亨研報 2024-10-07 13:24

cover image of news article
【總經觀點】日本新首相上任，對日本經濟造成什麼影響？(圖:shutterstock)

一、上週盤勢與本週大事

上週中國、香港股市谷底反彈，主要受到中國人行降息降準與鼓勵上市公司回購股份等措施而激勵，帶動股市大反彈。台灣方面則受到兩天颱風假期，休市兩天，股市短期漲多拉回，並於區間震盪，靜待本週公告 CPI 數據。


二、日本首相改選

日本自民黨新總裁於 10 月 1 日在眾院全體會議首相指名選舉中，當選第 102 任首相，由 67 歲的石破茂出任日本新首相。石破茂於 1986 年首次當選眾議員，開始了他的政治生涯，迄今共當選 12 次，是為資深政治家，其中這也是他第 5 度挑戰自民黨總裁選舉，終於在最後這次成功挑戰成功。

三、新內閣對貨幣政策的看法

石破茂多次公開表達支持日本央行的貨幣政策正常化，傾向於緊縮貨幣與日元升值。在勝選後的記者會上，石破茂強調要戰勝通貨緊縮，推動薪資成長，同時暗示不會阻止利率近一步上漲，展現立場相當鷹派。在當選隔日市場也預期未來日圓強勢，日圓大漲，同時帶動日股重挫，甚至一度觸發熔斷。

上週三日本首相向外界說明，自己並未就利率政策向日本央行施壓，並且贊同日本央行總裁植田和男的政策，由經濟數據與專業來評估市場和經濟現況以決定貨幣政策。

四、新內閣對經濟與財政政策的看法

在經濟政策上，大致上遵循岸田文雄的經濟政策，並針對…… 觀看完整內容請至豐雲學堂

五、新內閣對日股與日圓看法

六、分析與週策略

好康報你知：

1.＼豐雲學堂 10 月限定／訂閱抽＄5000 旅遊券，活動規則、抽獎攻略一次看！

2. 富邦投信觀點：降息行情延續，半導體庫存去化落底，AI 需求持續暴增，看好半導體產業該怎麼做？

3.2024 下半年日本旅遊信用卡推薦！10 張旅日神卡完整比較，日本消費最高 10% 回饋

文章標籤

趨勢分析永豐金證券總經觀點首相石破茂日元日股

延伸閱讀


Empty