SIA：全球8月半導體銷量年增20.6% 美洲需求最強勁

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-07 09:10

‌



半導體產業協會 (SIA) 最新數據指出，受惠於人工智慧需求爆發，全球半導體總銷售額達 531 億美元，創下新高，較去年同期成長 20.6%，寫 2022 年 4 月以來的最大年增幅。

從地區來看，美洲 8 月半導體銷售額年增 43.9% 表現最佳強勁，中國以 19.2% 的增幅居次，亞太及其他地區銷售額年增 17.1%，日本則年增 2%。唯一負成長的是歐洲地區，年減 9%。

‌



以月增來看，所有市場半導體銷售皆有所成長。美洲銷售月增 7.5%，其次是日本月增 2.5%、歐洲月增 2.4%，中國大陸增幅 1.7%，亞太及其他地區銷售也月增 1.5%。

SIA 總裁兼執行長 John Neuffer 表示，8 月銷售年增幅為 2022 年 4 月以來最大，主要來自於美洲市場的提振。此外，各地區月增率全部攀升，此為 2023 年 10 月以來首見。

此外，SIA 彙整世界半導體貿易統計協會（WSTS）編制的數據也顯示，今年 8 月全球晶片銷售較 7 月的 513 億美元成長 3.5%。