拜登最新表態！不支持以色列攻擊伊朗核子設施

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-10-03 15:00

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伊朗夜襲以色列後，美國總統拜登周三（2 日）表示，不支持以色列對伊朗核子設施進行報復性打擊，並提到美國會與以色列討論因應伊朗飛彈攻擊的方式。

據《CNN》報導，拜登建議以色列對伊朗的彈道飛彈攻擊採取相應回應，反對以軍襲擊伊朗核子設施，以避免中東衝突進一步擴大。

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伊朗原子能組織主席伊斯拉米周三對此表示，武裝部隊已作好因應以色列襲擊核子設施的準備。

拜登還表示，美方與七大工業國集團（G7）其它成員國進行視訊溝通時，成員國一致認為，以色列的反制應該是「相應的」。

當天早些時候，G7 領導人就中東緊張局勢舉行視訊會議。根據 G7 輪值主席國義大利政府發表的聲明，G7 領袖強烈關切最近中東局勢升級，認為危機仍有可能透過外交途徑解決，同意共同努力，促進中東緊張局勢緩和。

此外，G7 領導人正在考慮對伊朗實施新制裁。

伊朗總統佩澤希齊揚周三表示，伊朗期待地區和平與安寧，不希望發生戰爭。但以色列針對加薩地帶的軍事行動、在伊朗境內襲擊哈瑪斯領導人哈尼雅的行徑，以及對黎巴嫩的軍事打擊，迫使伊朗反擊。如果以色列對伊朗實施報復性打擊，伊朗會祭出更強烈的回應。