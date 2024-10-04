中東將爆發全面戰爭？突對貝魯特連11次空襲 以色列：目標是納斯魯拉繼任者

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-10-04 16:11

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以色列在當地時間週四 (3 日) 對黎巴嫩首都貝魯特展開連 11 次攻擊，美媒《Axios》引述以色列官員消息報導指出，以國空襲的目標是是已故黎巴嫩什葉派真主黨領導人納斯魯拉可能的繼任者薩菲丁(Hashim Safi Al Din)，目前尚不清楚他是否在空襲中喪生。

以色列軍方表示，他們在週四清晨襲擊了真主黨位於貝魯特的情報總部，黎巴嫩公共衛生部稱此次空襲迄今已造成 6 人死亡、7 人受傷。

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黎國媒體報導稱這次空襲比一周前奪走納斯魯拉性命的攻擊規模要大得多，以色列和真主黨之間的衝突持續加劇。

《央視新聞》報導，貝魯特南郊七到 8 成左右的商家已經關閉，大部分居民已撤離至鄰近的敘利亞，《紐約時報》則稱此次空襲顯示在納斯魯拉遭暗殺近一周後，以色列並未放棄「完全殲滅真主黨領導層」的行動。

另據《俄新社》報導，以軍攻擊敘黎巴邊境的馬什納檢查站後，敘利亞大馬士革至貝魯特國際公路交通中斷。

過去十幾天，貝魯特南郊多次遭到以軍大規模空襲，當地被視為黎巴嫩真主黨的大本營，因此也是以軍空襲的重點地區。上週五 (9 月 27 日)，包括領導人納斯魯拉在內的多名真主黨重要成員在以軍空襲中喪生。

59 歲的薩菲丁是納斯魯拉的表弟，早年與納斯魯拉一同學習神學，並且在真主黨成立早期已加入組織。此外，薩菲丁的家庭與伊朗關係密切，他的兄弟是真主黨駐伊朗代表，兒子則與伊朗已故革命衞隊少將蘇雷曼尼的女兒結婚。