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鉅亨速報

盤中速報 - VIDT DAO大跌9.19%，報0.034美元

鉅亨網新聞中心 2024-10-06 01:20


VIDT DAO(VIDT)在過去 24 小時內跌幅超過9.19%，最新價格0.034美元，總成交量達0.44億美元，總市值0.28億美元，目前市值排名第 215 名。

近 1 日最高價：0.0438美元，近 1 日最低價：0.0321美元，流通供給量：837,071,066。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+13.85%
  • 近 1 月：+22.12%
  • 近 3 月：+177.45%
  • 近 6 月：+6.88%
  • 今年以來：+80.82%

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