〈熱門股〉國邑*新藥L606累積總授權金上看3.86億美元 周漲逾1成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-05 09:40

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國邑 *(6878-TW) 與北美夥伴 Liquidia 完成簽署增修 L606 新藥授權合約，授權地區拓展至北美以外的市場，L606 累積總授權金將上看 3.86 億美元 (約新台幣 123 億元)，激勵國邑 * 本周周漲逾 1 成。

國邑 * 本周漲幅達 12.86%，且於周五 (4 日) 跳空漲停鎖住 71.1 元，站上所有均線。至於三大法人近日籌碼動向，三大法人本周僅買超 67 張。

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國邑 * 指出，此次與北美夥伴 Liquidia 完成簽署增修 L606 新藥授權合約，授權區域擴展至北美以外的全球市場，不過國邑 * 補充，排除台灣、韓國、東南亞、中國、中東、北非、土耳其等國家與地區。

國邑 * 表示，簽約後可收取簽約金 350 萬美元，後續依照里程碑達成情形，將收取 1.58 億美元的產品開發里程金及銷售里程金，此次增修合約的授權金達 1.61 億美元 (約新台幣 51 億元)。

此外，雙方也簽訂一項霧化器專屬授權合約，Liquidia 將取得國邑 * 自主研發霧化器配合 L606 組合產品新藥的開發，以及在授權區域商業化權利。

根據此次增修與新簽署合約，未來國邑 * 將依雙方合意價格，供應 L606 藥物及霧化器組合產品給 Liquidia，由 Liquidia 負責在授權地區進行臨床試驗、藥證申請及產品上市後的行銷推廣，並支付相關費用。待藥械組合新藥 L606 正式上市後，國邑 * 可依銷售淨額級距，另抽取低雙位數百分比的銷售權利金。

國邑 * 總經理甘霈表示，去年 6 月將旗下用於治療第一類肺動脈高壓 (PAH) 及第三類間質性肺病相關肺高壓 (PH-ILD) 吸入性新藥 L606，以 2.25 億美元授權給 Liquidia，原合約再加上此次增修合約，L606 新藥總授權金額高達 3.86 億美元。

國邑 * 提到，透過此次增修的授權合約，Liquidia 等於拿到進入美國與歐洲市場的入場券，且美國與歐洲為全球肺高壓藥物兩大重點市場。尤其歐洲至今尚無獲准治療 PH-ILD 的相關藥物，L606 具長效劑型、低副作用及使用方便等優勢，有望成為首個歐洲獲准上市的產品。