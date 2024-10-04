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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲0.82%，報1344.54元

鉅亨網新聞中心 2024-10-04 20:42


截至台北時間04日20:42，美元/韓元上漲10.9點漲幅達0.82%，暫報1344.54點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.44%
  • 近 1 週：+1.60%
  • 近 3 月：-3.81%
  • 近 6 月：-0.70%
  • 今年以來：+3.10%

美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.78，本日上漲0.59%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.68，本日上漲0.75%
  • 美元/離岸人民幣相關性0.60，本日上漲0.52%

美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.62，本日上漲0.54%
  • 紐元/美元相關性-0.57，本日上漲0.74%
  • 英鎊/美元相關性-0.57，本日上漲0.09%

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美元/韓元1347.951.08%
人民幣/美元0.14247-0.14%
歐元/美元1.0974-0.54%
紐元/美元0.6161-0.81%
英鎊/美元1.3092-0.24%

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