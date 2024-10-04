外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲0.82%，報1344.54元
鉅亨網新聞中心 2024-10-04 20:42
截至台北時間04日20:42，美元/韓元上漲10.9點漲幅達0.82%，暫報1344.54點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.44%
- 近 1 週：+1.60%
- 近 3 月：-3.81%
- 近 6 月：-0.70%
- 今年以來：+3.10%
美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.78，本日上漲0.59%
- 美元/瑞典克朗相關性0.68，本日上漲0.75%
- 美元/離岸人民幣相關性0.60，本日上漲0.52%
美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對
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