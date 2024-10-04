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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.57%，報33.29元

鉅亨網新聞中心 2024-10-04 20:42


截至台北時間04日20:42，美元/泰銖上漲0.19點漲幅達0.57%，暫報33.29點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-3.41%
  • 近 1 週：+2.26%
  • 近 3 月：-9.69%
  • 近 6 月：-9.59%
  • 今年以來：-3.64%

美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.76，本日上漲0.59%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.61，本日上漲0.73%
  • 美元/韓元相關性0.59，本日上漲0.87%

美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.64，本日上漲0.76%
  • 英鎊/美元相關性-0.63，本日上漲0.08%
  • 歐元/美元相關性-0.58，本日上漲0.54%

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美元/泰銖33.330.69%
韓元/美元0.000740860.00%
紐元/美元0.6159-0.84%
英鎊/美元1.309-0.25%
歐元/美元1.0971-0.56%

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