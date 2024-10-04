外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.57%，報33.29元
鉅亨網新聞中心 2024-10-04 20:42
截至台北時間04日20:42，美元/泰銖上漲0.19點漲幅達0.57%，暫報33.29點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-3.41%
- 近 1 週：+2.26%
- 近 3 月：-9.69%
- 近 6 月：-9.59%
- 今年以來：-3.64%
美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.76，本日上漲0.59%
- 美元/瑞典克朗相關性0.61，本日上漲0.73%
- 美元/韓元相關性0.59，本日上漲0.87%
美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對
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