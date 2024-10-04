〈智慧能源週〉富威電力攜手旭威認證參展 推AI智慧綠電與碳管理服務

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-04 18:20

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森崴能源 (6806-TW) 旗下富威電力 (6994-TW) 今 (4) 日與旭威認證一同參展智慧能源周，並舉辦「啟動永續未來 AI 智慧綠電與碳管理」論壇，探討碳盤查、碳足跡、碳減量及科學基礎減量目標倡議的 SBTi 及 GRI 準則下的 ESG 報告書。

富威電力董事長胡惠森表示，再生能源為淨零碳排關鍵指標，全球也加速建置再生能源基礎建設，並實施碳關稅政策，台灣碳費也可能在年底上路，能源轉型的步調逐步加快。

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富威電力攜手旭威認證，從國際淨零碳排趨勢趨勢，協助台灣企業掌握最新的減排路徑跟作法，並配合能源技術服務產業 (ESCO) 的節能減碳，以及碳盤查、碳認證、綠電採購等多面向的淨零手段，助力台灣企業落實、加速淨零目標。

富威電力於 2023 年策略性投資旭威認證，藉由規劃企業淨零路徑，提供智慧化低碳服務，助力企業提升節能減碳能力，並提高企業氣候風險的管理能力，以多元化方式解決地球環境所面臨的問題。