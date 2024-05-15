富威電力股東會通過申請股票上市案 力拚年底轉上市

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-15 17:15

富威電力 (6994-TW) 今 (15) 日召開股東會，會中通過申請股票上市案。富威電力登錄興櫃交易將在下個月滿 6 個月，預計 6 月底前向證交所提出上市申請，力拚年底前轉上市。

富威電力去年 12 月 21 日登錄興櫃一般板交易，將在 6 月 20 日興櫃滿 6 個月。董事長胡惠森指出，為了增加籌資管道以及未來公司的長遠發展，今天股東會經過股東表決後，通過申請股票上市案，預計 6 月底向證交所提出上市申請。

針對電價上漲議題，胡惠森透露，近來多家醫院、百貨、工廠詢問節能服務數量大幅提升，依照節能範圍從照明、變頻空調、冰機系統、熱回收到能源管理系統建置，平均工期至少半年至 1 年。胡惠森認為，隨著大用戶電價成本上升，加上大型工廠及百貨商場的節能需求增加，預計下半年節能業務將大幅成長。