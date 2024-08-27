富威電力推ESCO深度節能方案 為企業省下40至50%節電效率

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-27 11:06

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經濟部為提升能源使用效率推動「深度節能計畫」，預計 4 年投入 353 億元，促進節電 206 億度，並帶動節能投資 3266 億元。森崴能源 (6806-TW) 旗下富威電力推出 ESCO 深度節能方案，為大中小型企業量身定作節能專案，可以協助企業及國家省下 40 至 50% 的節電效益。

富威電力說明，深度節能方案從照明、空調、空壓到電力能源管理，甚至製程系統等多方面規畫，建立可視覺化的能源管理系統，可望替企業創造 40-50% 的節電效率，幫助企業精準的管理用電。

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根據經濟部的深度節能計畫，將協助製造業、傳產改善製程設備。透過理論值推估，引進 ESCO 專案提高電力使用效率，預計到 2028 年節電效益可達 2.5GW，相當於核三廠整體電力。

汰換老舊設備方面，若汰換冰機，將馬達改成節能電器，大概可以擠出 5% 的電，明年底應可產生 1GW 到 1.2GW 的節電效益。

富威電力節能事業部資深經理林振芳指出，多數傳產或中小企業的冰機、空壓機、鍋爐或製程生產等設備，大都使用超過 30 年未換新，即便有政府的補助，經常因為投資的成本效益與年限不明，企業投資意願不高，延宕 ESCO 推動的進度，也折損國家減碳排的成效，相當可惜。