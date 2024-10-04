【新台股龍捲風】陸股放假，ETF為何急拉?！LINE@出飆股

鉅亨研報 2024-10-04 17:18

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掃到颱風尾! 台股殺尾盤，加權開高走低，歸因於龍捲風操盤術：加權日 KD 死亡交叉且跌破 80 軸，造成加權指數下跌 87.68 點，雖然小跌但體感卻是大跌，因為上市櫃下跌家數超過 1300 家，今天大盤今收周線，本周放了 2 天颱風假，週五尾盤也出現賣壓，但周 KD 持續黃金交叉，波段多仍未結束，下周將迎來 9 月營收公布的密集時期，個股漲在題材、盤在營收，下週的上半周指數震盪機率高，即將迎來光輝十月，接下來的行情，一定要每天鎖定

https://youtu.be/aSRETzxt3FQ

美股怎麼了？台股該怎麼辦？VIX 指數 + 8.41%、美股跌，只有道瓊日 KD 還站在 50 軸之上，那斯達克、費半日 KD 死亡交叉且開口未收斂，產生美股持續向下修正的疑慮，輝達執行長黃仁勳表示，新 AI 晶片 Blackwell 已全面投產，且市場需求「非常瘋狂」，外資大摩先前預估，Blackwell 晶片在 2024Q4 可望創造 100 億美元營收；中概股、陸股 ETF 成為近期盤面主流，中國 10/1 國慶休市，不過在新加坡掛牌交易的 A50 期貨持續上漲，推升在台股的陸股 ETF 大漲，但是要提醒投資朋友追高的風險，中國政府釋出許多救市政策，但期貨市場較常先行反應的行情，當陸股重新開盤後，台股的陸股 ETF 很有可能短線震盪劇烈，從美股到台股詳細分析搜尋「徐照興鉅亨網」新聞 。

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今天持續「感謝張董」，操作 CPO 族群就是要選本波最強勢的聯亞 (3081-TW)，大盤震盪，股價持續創高，聯亞主力產品是 800G 交換器，北美各大 CSP 為建置 AI 的資本支出需求，出貨金額持續成長，此外英國政府保護軍事關鍵技術發展，砸 8 億買砷化鎵半導體工廠，也拉抬聯亞，關鍵在於，聯亞專注於以磷化銦(InP) 及砷化鎵 (GaAs) 系列原料為主之光雷射 (LD) 與光探測器 (PD) 磊晶片的研發設計及製造生產，呼應龍捲風操盤數：漲再題材，大盤開高走低，當然要跟上徐老師，接下來還有誰? 直接到徐老師的 LINE@主頁

https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

PMIC 族群輪矽利 (6415-TW) 大漲，徐老師分享的資料每次都有飆股出現，投資朋友錯過實在太可惜，中國降息利多刺激內需，主要營運市場在中國的矽力迎來轉機，PMIC 的價格與數量出現谷底復甦，看好中國市場將由汽車、新能源為矽力的成長動能。



LINE@表格又送大禮!，颱風假前徐老師準備光電周的概念股，其中立碁 (8111-TW) 與艾笛森 (3591-TW) 今亮燈漲停，立碁 ((8111-TW) 以生產傳統 LED 起家，近年積極轉型並躋身台積電矽光子聯盟，到了 2024 下半年，SiP、車用光學模組為立碁主要動能，在台積電 CoWos 先進封裝帶動下，以及 Q4 車用旺季到來，有望激勵立碁營運升溫，預期 2025Q4 和 2025 年訂單會逐步增加；艾笛森 (3591-TW) 受惠於車用成品持續滿載，公告 9 月營收 2.31 億元、月增 2.3%、年增 27.6%，展望後市，艾笛森表示，將加速車燈與照明成品發展，預期今年總出貨量拚增二成，除了車用 LED 外，其紅外線模組產品也是此次光電周矚目的專題之一。

權王台積電 (2330-TW) 今天為控盤要角，台積 2 奈米技術進展順利，據供應鏈透露，2 奈米晶圓片價格將較 4/5 奈米翻倍，顯示其獨供局面，深握訂價權優勢，相關供應鏈、概念股就醫定要跟上徐老師，操作 CoWoS 就要看「承」─惠特(6706-TW)，惠特今天盤中挑戰前高，在 OTC 較弱的情形下而走弱，先進封裝當然還沒結束，現階段已有法人預估，2025 年資本支出提升至 380 億美元，台積電供應鏈持續暢旺，G2C 聯盟的個股就必須留意。

權值股還有鴻海 (2317-TW) 也要留意，鴻海科技日將於 10 月 8 日登場，此次以 AI 為主軸，大眾關注的 AI 伺服器進度，宣布預計 GB200 11 月量產，12 月開始出貨，另外 Model C、Model U 兩款新電動車也將同步亮相，此外還有蘋果手機，蘋果預計 10 月將先於美國提供 Apple Intelligence 功能，可關注後續對於 iPhone 16 買氣影響。

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