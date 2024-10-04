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鉅亨速報

營收速報 - 竹陞科技(6739)9月營收3,872萬元年增率高達1700.79％

鉅亨網新聞中心 2024-10-04 15:15


竹陞科技(6739-TW)今天公告2024年9月營收為新台幣3,872萬元，年增率1700.79%，月增率4.59%。

今年1-9月累計營收為2.83億元，累計年增率57.79%。

最新價為165元，近5日股價下跌-8.68%，相關其他電子類指數下跌-1.88%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-31 張
  • 外資買賣超：-31 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/9 3,872萬 1701% 5%
24/8 3,702萬 26% 9%
24/7 3,381萬 64% 1%
24/6 3,361萬 52% 3%
24/5 3,262萬 124% -5%
24/4 3,416萬 51% 7%

竹陞科技(6739-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為半導體、面板業相關自動化業務。遠端控制及AI系統開發。工業4.0相關系統整合。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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