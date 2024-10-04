營收速報 - 竹陞科技(6739)9月營收3,872萬元年增率高達1700.79％
鉅亨網新聞中心 2024-10-04 15:15
今年1-9月累計營收為2.83億元，累計年增率57.79%。
最新價為165元，近5日股價下跌-8.68%，相關其他電子類指數下跌-1.88%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-31 張
- 外資買賣超：-31 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/9
|3,872萬
|1701%
|5%
|24/8
|3,702萬
|26%
|9%
|24/7
|3,381萬
|64%
|1%
|24/6
|3,361萬
|52%
|3%
|24/5
|3,262萬
|124%
|-5%
|24/4
|3,416萬
|51%
|7%
竹陞科技(6739-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為半導體、面板業相關自動化業務。遠端控制及AI系統開發。工業4.0相關系統整合。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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