總中獎率6成！史上頭獎與中獎率最高刮刮樂「千萬大富翁」上市

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-20 11:15

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台灣彩券公司今 (20) 日推出「1,000 萬大富翁」與「金喜圓滿」2 款刮刮樂新品，前者每張售價新臺幣 1,000 元，共有 3 個頭獎 1,000 萬元，總中獎率 60.01%，為目前市面上頭獎金額與總中獎率最高的刮刮樂；「金喜圓滿」每張售價 200 元，共有 5 個頭獎 200 萬元，總中獎率 33%。。

台彩表示，2 款新品總獎項超 過 335 萬個，總獎金逾 25.5 億元。「1,000 萬大富翁」每張售價 1,000 元，頭獎 1,000 萬元共有 3 個，總中獎率 60.01%， 是目前市面上刮刮樂頭獎及總中獎率最高的一款遊戲，高達 20 次中獎機會， 2,000 元 (含) 以上的獎項超過 51 萬個，總獎金逾 18.5 億元。

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「金喜圓滿」 每張售價 200 元，玩法簡單有趣，若任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」即得該號碼對應的獎金， 或刮出一個中文吉祥詞符號，即得獎金 1,000 元，1,000 元 (含) 以上的獎項 超過 26 萬個，頭獎 200 萬元共有 5 個，總中獎率 33%。