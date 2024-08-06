不是麟洋也「摘金」！新款刮刮樂刮3中1 「點食成金」頭獎200萬

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-06 19:53

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台灣彩券公司今（6）日推出「點食成金」及「錢進 888」共 2 款刮刮樂新品，「點食成金」售價 200 元，頭獎 200 萬元共有 5 個，總中獎率 31%。「錢進 888」售價 100 元，只要刮出數字「8」就中獎，頭獎 80 萬元共有 4 個；2 款新品總獎項超過 358 萬個，總獎金逾 10.6 億元。

適逢本年度最新的台灣米其林美食評選名單將於 8 月底揭曉，台彩也推出每張售價 200 元的新款刮刮樂「點食成金」，票面設計與玩法特別以主廚推薦的「擔仔麵」、「握壽司」、「漢堡」三道日常美食作為指定餐點，每道指定餐點分別對應專屬的 3 項食材作為遊戲符號，刮獎過程不僅令人食指大動還挑動味蕾，充滿有機會刮中獎金的期待感。

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台彩表示，點食成金共有 5 局遊戲，刮開每局刮區後各有一個「指定餐點」與 3 個「食材」符號，若任一局遊戲中刮出的「指定餐點」與對應的 3 個「食材」符號皆與對照表相符（不限順序）即得該局獎金，1,000 元（含）以上的獎項超過 22 萬個，頭獎 200 萬元共有 5 個，總中獎率 31%。