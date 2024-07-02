刮3中1！2款刮刮樂新上市 中獎率32-35% 獎金最高200萬元
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-02 18:41
台灣彩券公司今（2）日推出每張 200 元的 2 款全新主題刮刮樂新品「尋寶派對」、「雙寵好運」，要讓民眾樂刮尋寶趣、寵萌迎獎金。頭獎 200 萬元共有 6 個；2 款新品總獎項超過 403 萬個，總獎金逾 14.9 億元，中獎率 32-35% 。
台彩表示，「尋寶派對」票面以滿溢財寶的寶藏箱搭配各種歡樂元素，只要刮出 2 個 (含) 以上「錢幣」符號就中獎，頭獎 200 萬元共有 5 個；「雙寵好運」票面上 Q 萌可愛的柴犬與橘貓象徵「旺財」、「吉利」，好運十足又吸睛，頭獎 200 萬元共有 6 個；2 款新品總獎項超過 403 萬個，總獎金逾 14.9 億元。
刮刮樂「尋寶派對」每張售價 200 元，票面上滿溢財寶的寶藏箱與繽紛耀眼的閃亮寶石，搭配派對帽、面具、香檳等派對元素營造熱鬧尋寶的歡樂氛圍，刮開遊戲區尋找金幣的過程刺激有趣充滿期待，只要刮出 2 個 (含) 以上的「錢幣」符號就中獎，刮出 11 個「錢幣」符號即得頭獎，頭獎 200 萬元共有 5 個，1,000 元（含）以上獎項超過 23 萬個，總中獎率 32%。
隨著生活型態的轉變，毛小孩已成為許多人生活中不可或缺的重要陪伴，以 Q 萌犬、貓為主角的「雙寵好運」每張售價 200 元，票面上俏皮可愛的 Q 萌柴犬與橘貓，象徵「旺財」、「吉利」的好運寓意，遊戲符號特別以飼料盆、項圈、繩結、鈴鐺、罐頭等做為設計，只要「您的符號」對中「幸運符號」就得對應獎金，頭獎 200 萬元共有 6 個，1,000 元（含）以上獎項超過 17 萬個，總中獎率 35%。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇