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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：藍威斯頓控股(LW-US)EPS預估下修至4.29元，預估目標價為70.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-03 16:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對藍威斯頓控股(LW-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.49元下修至4.29元，其中最高估值4.56元，最低估值4.25元，預估目標價為70.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值4.56(4.6)5.635.85
最低值4.25(4.29)4.665.1
平均值4.38(4.49)5.045.41
中位數4.29(4.49)5.075.26

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值66.92億71.50億73.74億
最低值65.71億68.47億70.54億
平均值66.43億69.46億71.96億
中位數66.51億68.90億71.69億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.492.161.386.954.98
營業收入37.92億36.71億40.99億53.51億64.68億

詳細資訊請看美股內頁：
藍威斯頓控股(LW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLW

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