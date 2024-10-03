鉅亨速報 - Factset 最新調查：藍威斯頓控股(LW-US)EPS預估下修至4.29元，預估目標價為70.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-03 16:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對藍威斯頓控股(LW-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.49元下修至4.29元，其中最高估值4.56元，最低估值4.25元，預估目標價為70.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.56(4.6)
|5.63
|5.85
|最低值
|4.25(4.29)
|4.66
|5.1
|平均值
|4.38(4.49)
|5.04
|5.41
|中位數
|4.29(4.49)
|5.07
|5.26
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|66.92億
|71.50億
|73.74億
|最低值
|65.71億
|68.47億
|70.54億
|平均值
|66.43億
|69.46億
|71.96億
|中位數
|66.51億
|68.90億
|71.69億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.49
|2.16
|1.38
|6.95
|4.98
|營業收入
|37.92億
|36.71億
|40.99億
|53.51億
|64.68億
詳細資訊請看美股內頁：
藍威斯頓控股(LW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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