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鉅亨速報

盤中速報 - Celestia大跌10.61%，報4.72美元

鉅亨網新聞中心 2024-10-03 16:05


Celestia(TIA)在過去 24 小時內跌幅超過10.61%，最新價格4.72美元，總成交量達0.48億美元，總市值10.12億美元，目前市值排名第 44 名。

近 1 日最高價：5.53美元，近 1 日最低價：4.69美元，流通供給量：214,249,007。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-23.09%
  • 近 1 月：+18.98%
  • 近 3 月：-9.16%
  • 近 6 月：-59.66%
  • 今年以來：-65.55%

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