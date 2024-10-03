兩個多月最長漲勢！中東戰爭前景擴大 國際油價連三日大漲 布蘭特衝上75美元

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-10-03 16:07

‌



國際油價今 (3) 日連三日上漲，將創 8 月以來最長上漲紀錄，布蘭特原油期貨(BRENT) 與西德州原油 (IWCON) 分別上漲約 1.3% 跟 1.4%，站上每桶 75 美元跟 71 美元大關，因市場預期以色列在周二 (1 日) 遭伊朗攻擊後將進行報復，中東衝突進一步升溫恐推升供應風險。

以色列威脅要對伊朗進行報復，即使美國總統拜登表態稱應暫緩攻擊伊朗原油生產及核設施。交易商擔心，若能源設施受到攻擊或供應路線受阻，衝突進一步升級恐擾亂主要

出口地區的原油流動。

‌



以 Francesco Martoccia 為首的花旗分析師出具研究報告指出，伊朗原油出口能力若遭以色列重創恐讓市場每日供應減少 150 萬桶。如果以色列攻擊小型基礎設施，則可能減少 30 萬至 45 萬桶的產量。

IG 市場分析師 Tony Sycamore 則預估以色列將在周五 (4 日) 猶太新年假期結束後，向伊朗展開報復行動，此舉恐將油價推向 80 美元，引起以色列盟友的不滿，因為他們正在努力抑制通貨膨脹。

近日國際油價飆漲也導致布蘭特原油隱含波動率攀抵近一年最高水準。選擇權市場也呈看漲的基調，截至週三收盤，布蘭特原油期貨偏向看漲選擇權。

但也有跡象顯示供應充足，OPEC + 打算恢復部分關閉的產能，在延後兩個月後，將從 12 月開始增加產能，且美國官方數據顯示，上周原油庫存意外增加 390 萬桶，創 5 個月最大增幅紀錄。

澳盛銀行分析師在研究報告中說：「美國庫存增加進一步證明市場供應充足，可以承受任何干擾。」

若以色列摧毀伊朗生產設施，OPEC 有足夠的備用石油產能來彌補伊朗供應的全部損失。