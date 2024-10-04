〈能源盤後〉中東戰事恐擾亂流動 原油大漲5% 今年油價逆轉向上

鉅亨網編譯許家華 2024-10-04 05:45

‌



原油期貨周四 (3 日) 大漲，且連續第三個交易日收高，令今年油價轉漲，係因本周初伊朗空襲以色列後，交易員等待以色列的回應。市場越來越擔憂中東衝突擴大，擾亂該地區的原油流動。

能源商品價格

‌



11 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 3.61 美元或近 5.2%，收每桶 73.71 美元，為 8 月 29 日以來的最高收盤價，今年迄今近月 WTI 原油漲幅達 2.9%。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 3.72 美元或 5%，收每桶 77.62 美元，為 8 月 30 日以來最高收盤價，且今年迄今近月 Brent 原油轉為上漲約 0.8%。

11 月交割汽油期貨價格上漲 5.4%，收每加侖 2.09 美元。

11 月交割熱燃油期貨價格上漲 5.2%，收每加侖 2.29 美元。

11 月交割天然氣價格上漲 2.9%，收每百萬 Btu 2.97 美元。

市場驅動力

伊朗周二對以色列發動飛彈襲擊，以及美國總統拜登周四對地緣政治問題的討論發表評論後，Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，「熟悉的地緣政治恐懼情緒大幅回歸市場」。以色列可能對伊朗石油基礎設施發動攻擊。

媒體詢問拜登是否支持以色列襲擊伊朗石油設施時，他稱相關討論正在進行中，這也是周四交易時間油價上漲的推力之一。

本周投資人焦點轉向中東，原油價格大幅上漲，Brent 原油漲逾 8%。

Rystad Energy 首席經濟學家 Claudio Galimberti 表示：「隨著戰鬥加劇，供應中斷的可能性會增加 (尤其是但不完全來自伊朗)。 」

儘管如此，一些交易員和分析師仍認為市場處於下跌趨勢。

Richey 認為，本周油價走高應視為地緣政治焦慮推動的「反趨勢走勢」，市場原本仍呈下降趨勢，因投資人擔憂後續季度全球實物市場過剩，以及 OPEC + 準備撤除自願減產的預期。

儘管今年迄今的近月 Brent 和 WTI 原油價格已走高，但仍較一年前大幅走低。

Galimberti 寫道：「OPEC + 仍坐擁異常充足的閒置產能，這是過去兩年連續減產的結果。在過去四十年中東這種最嚴重、最常見的危機中，這種閒置產能目前可以防止價格失控。」

XS.com 高級市場分析師 Antonio Ernesto Di Giacomo 指出，最近美國原油庫存意外增加，有助於緩解一些供應擔憂。

美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周 (9/27 止) 美國商業原油庫存增加 390 萬桶，為三周來庫存首見增加。

根據標準普爾全球商品洞察 (S&P Global Commodity Insights) 的調查，分析師平均預期原油供應不會改變。周二晚間，美國石油協會 (API) 報告原油庫存減少 146 萬桶。