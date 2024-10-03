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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估上修至43元，預估目標價為602元

鉅亨網新聞中心 2024-10-03 12:10


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對群聯(8299-TW)做出2024年EPS預估：中位數由42.22元上修至43元，其中最高估值44.99元，最低估值31.47元，預估目標價為602元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值44.99(44.99)52.7461.82
最低值31.47(31.47)31.8242.87
平均值41.05(41.08)43.651.9
中位數43(42.22)43.1351.01

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值71,227,06094,500,070116,654,520
最低值63,122,00065,454,00072,320,070
平均值65,087,31073,940,89091,733,860
中位數64,571,25072,000,00086,227,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS18.4827.7141.3444.14
營業收入
(單位：新台幣千元)		48,221,63060,256,14262,557,19248,496,522

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8299/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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