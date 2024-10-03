鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估上修至43元，預估目標價為602元
鉅亨網新聞中心 2024-10-03 12:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對群聯(8299-TW)做出2024年EPS預估：中位數由42.22元上修至43元，其中最高估值44.99元，最低估值31.47元，預估目標價為602元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|44.99(44.99)
|52.74
|61.82
|最低值
|31.47(31.47)
|31.82
|42.87
|平均值
|41.05(41.08)
|43.6
|51.9
|中位數
|43(42.22)
|43.13
|51.01
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|71,227,060
|94,500,070
|116,654,520
|最低值
|63,122,000
|65,454,000
|72,320,070
|平均值
|65,087,310
|73,940,890
|91,733,860
|中位數
|64,571,250
|72,000,000
|86,227,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|18.48
|27.71
|41.34
|44.14
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|48,221,630
|60,256,142
|62,557,192
|48,496,522
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8299/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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